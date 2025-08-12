Champions League: Τα ζευγάρια των playoffs και οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Ο τρίτος προκριματικός γύρος του Champions League ολοκληρώθηκε και σχηματίστηκαν τα επτά ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης. Από αυτά ο Ολυμπιακός θα μάθει τους τελευταίους πιθανούς αντιπάλους του.

Με την ολοκλήρωση του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League σχηματίστηκαν τα επτά ζευγάρια των playoffs της διοργάνωσης από τα οποία θα βγουν οι επτά ομάδες που θα πάρουν θέση στη League Phase της διοργάνωσης.

Εκεί βρίσκεται ήδη ο Ολυμπιακός μαζί με άλλες 28 ομάδες και, όπως γράφει το SPORT24, περιμένουν να σχηματιστούν τα γκρουπ δυναμικότητας της διοργάνωσης πριν από την κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί στις 28 Αυγούστου.

Τα ζευγάρια των playoffs

Μονοπάτι πρωταθλητών

Φερεντσβάρος – Καραμπάγκ

Ερυθρός Αστέρας – Πάφος

Μπόντο Γκλιμτ – Στουρμ

Καϊράτ Αλμάτι / Σλόβαν

Βασιλεία – Κοπεγχάγη

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Φενέρμπαχτσε – Μπενφίκα

Ρέιντζερς – Μπριζ

Αναλυτικά τα δεδομένα για τους τους πιθανούς αντιπάλους του Ολυμπιακού:

Αγγλία: Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ

Λίβερπουλ, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Σίτι, Τσέλσι, Νιούκαστλ Ισπανία: Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Ατλέτικο Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Βιγιαρεάλ Ιταλία: Νάπολι, Ίντερ, Αταλάντα, Γιουβέντους

Νάπολι, Ίντερ, Αταλάντα, Γιουβέντους Γερμανία: Μπάγερν Μονάχου, Λεβερκούζεν, Άιντραχτ, Ντόρτμουντ

Μπάγερν Μονάχου, Λεβερκούζεν, Άιντραχτ, Ντόρτμουντ Γαλλία: Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Μονακό

Παρί Σεν Ζερμέν, Μαρσέιγ, Μονακό Ολλανδία: Άγιαξ, Αϊντχόφεν

Άγιαξ, Αϊντχόφεν Τσεχία: Σλάβια Πράγας

Σλάβια Πράγας Πορτογαλία: Σπόρτινγκ

Σπόρτινγκ Τουρκία: Γαλατασαράι

Γαλατασαράι Νικητής Europa League : Τότεναμ

: Τότεναμ Βέλγιο: Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Επιπλέον: