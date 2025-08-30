Champions League: Το αναλυτικό πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

Δύο ημέρες μετά από την κλήρωση ο Ολυμπιακός έμαθε το αναλυτικό του πρόγραμμα στη League Phase του Champions League.

Δύο ημέρες μετά την κλήρωση της Πέμπτης (28/8), στην οποία ο Ολυμπιακός έμαθε τις αντιπάλους του στη League Phase του Champions League, η UEFA ανακοίνωσε και το αναλυτικό πρόγραμμα των οκτώ αναμετρήσεων που θα δώσουν οι «ερυθρόλευκοι».

Όπως γράφει το SPORT24, η πρεμιέρα θα γίνει στο τριήμερο 16–18 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ η αυλαία της φάσης θα πέσει στις 28 Ιανουαρίου 2026.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες των αγώνων του Ολυμπιακού

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Πάφος (19:45)

1 Οκτωβρίου 2025: Άρσεναλ – Ολυμπιακός (22:00)

21 Οκτωβρίου 2025: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός (19:45)

4 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν (22:00)

26 Νοεμβρίου 2025: Ολυμπιακός – Ρεάλ (22:00)

9 Δεκεμβρίου 2025: Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός (17:30)

20 Ιανουαρίου 2026: Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν (22:00)

28 Ιανουαρίου 2026: Άγιαξ – Ολυμπιακός (22:00)

Όλα τα παιχνίδια των νταμπλούχων Ελλάδας στη League Phase του Champions League θα μεταδοθούν τόσο από την COSMOTE TV, όσο και από το MEGA.

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase συμμετέχουν 36 ομάδες σε μια ενιαία βαθμολογία.

Κάθε ομάδα θα παίξει κόντρα σε οκτώ ομάδες, δίνοντας συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 1η μέχρι και την 8η θέση θα μπουν απευθείας στους 16

Οι ομάδες των θέσεων 9 έως 24 θα παίξουν μεταξύ τους σε διπλούς αγώνες playoffs. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνονται στις έδρες των ομάδων 17-24 και οι ρεβάνς στις έδρες των ομάδων 9-16.

Οι τελευταίες 12 ομάδες δεν θα συνεχίσουν στην Ευρώπη.

Το μονοπάτι που θα ακολουθήσει η κάθε ομάδα στα νοκ-άουτ καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα καταλάβει στο League Phase

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας

Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

Οι “ερυθρόλευκοι” έχουν εξασφαλισμένα έσοδα μόνο με την παρουσία τους στη League Phase του Champions League 29.002.000 ευρώ (18.62 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή στη League Phase + 5.611 εκατ. ευρώ από το value pillar + 4.496 εκατ. ευρώ από τις 13 “μετοχές” από το δεκαετές ranking στην UEFA).

Η κάθε νίκη δίνει 2.1 εκατομμύρια ευρώ και η ισοπαλία 700 χιλιάδες ευρώ. Τα 700 χιλιάρικα στις ισοπαλίες που “ξεμένουν” θα μοιραστούν εκ νέου στις ομάδες.

Αναλυτικά τα πόσα που διεκδικεί ο Ολυμπιακός αν συνεχίσει μετά τη League Phase