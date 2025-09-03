Davis Cup: Με Τσιτσιπά η αποστολή της Ελλάδας στο ΟΑΚΑ

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Ελλάδας για το Davis Cup στο ΟΑΚΑ.

Το Davis Cup, η κορυφαία διεθνής ομαδική διοργάνωση του ανδρικού τένις, επιστρέφει στην Ελλάδα και στο πλήρως ανακαινισμένο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρισης του ΟΑΚΑ για την πολυαναμενόμενη μάχη με τη Βραζιλία.

Σύμφωνα λοιπόν με τις επίσημες λίστες που κυκλοφόρησαν και στη σελίδα του Davis Cup, η Εθνική μας θα παραταχθεί με τους: Στέφανο Τσιτσιπά (Νο.28), Στέφανο Σακελλαρίδη (Νο.315), Αριστοτέλη Θάνο (Νο.463), Γιάννη Ξυλά (Νο.732) και Πέτρο Τσιτσιπά (Νο.230 διπλό). Κάπτεν θα είναι και σ’ αυτό το tie o Απόστολος Τσιτσιπάς.

Στην αποστολή της Βραζιλίας συμπεριλήφθηκε και ο Φονσέκα.