Δέκατη στον κόσμο η Μηλένα Κοντού στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σαγκάης

Με την κατάκτηση της 4ης θέσης στον τελικό Β του σκιφ ελαφρών βαρών ολοκλήρωσε την παρουσία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κωπηλασίας η Μηλένα Κοντού.

Η 20χρονη κωπηλάτρια τερμάτισε σε 7:52.52 και πήρε την 10η θέση στον κόσμο στο αγώνισμα αυτό κλείνοντας τη χρονιά έχοντας με τρία μετάλλια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις που πήρε μέρος.

Δύο χρυσά κι ένα ασημένιο και συγκεκριμένα, την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ23 στο Πόζναν, στο διπλό σκιφ γυναικών ελαφρών βαρών με τη Βάλια Λυκομήτρου, αλλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23, στο Ρατσίτσε στο μονό σκιφ ελαφρών βαρών. Το αργυρό το πήρε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κωπηλασίας, στο Πλόβντιβ μαζί με τη Βάλια Λυκομήτρου στο διπλό σκιφ γυναικών ελαφρών βαρών.