Diamond League Λωζάνης: Στην 3η θέση στον ακοντισμό η Τζένγκο, με βολή στα 58,82 μέτρα

Σε έναν αγώνα που διεξήχθη υπό έντονη βροχόπτωση, η Ελίνα Τζένγκο είχε καλύτερη βολή στα 58,82 μέτρα και κατέλαβε την 3η θέση στο αγώνισμα του ακοντισμού στο Diamond League της Λωζάνης.

Η Ελίνα Τζένγκο εκπροσώπησε τα ελληνικά χρώματα τη δεύτερη ημέρα του Diamond League της Λωζάνης, με την Ελληνίδα πρωταθλήτρια να δίνει τη μάχη της στο αγώνισμα του ακοντισμού και το φινάλε να την βρίσκει να χαμογελάει, ούσα μέσα στην κορυφαία τριάδα.

Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από εξαιρετικές δύσκολες καιρικές συνθήκες, με την βροχή να είναι καταρρακτώδη και να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στις προσπάθειες των 10 αθλητριών για κάποια πολύ μεγάλη βολή.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια είχε φετινό ρεκόρ τα 64,90 μέτρα (5η κορυφαία επίδοση στον κόσμο), ωστόσο δεν μπόρεσε να πλησιάσει αυτή τη βολή, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Μόναχο το 2022 να έχει πρώτη βολή στα 53,26 μέτρα, δεύτερη βολή στα 54,07 μέτρα και τρίτη στα 55,36 μέτρα.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις την έφεραν στην 5η θέση και της επέτρεψαν να συνεχίσει, για να ρίξει κατόπιν το ακόντιό της στα 58,82 μέτρα και να σκαρφαλώσει στην 3η θέση, την οποία και κράτησε παρά το γεγονός πως η 5η και 6η προσπάθειά της δεν ήταν τόσο καλές (53,77 μέτρα και 56,63 μέτρα αντίστοιχα).

Σημειώνεται πως κορυφαία επίδοση στη βραδιά είχε η Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος, που ήταν μάλιστα η μοναδική που ξεπέρασε τα 60 μέτρα (είχε καλύτερη βολή στα 63,02 μέτρα), ενώ η δεύτερη θέση πήγε στην Γαλλίδα Τζο-Ανέ ντε Πλεσίς, που είχε βολή στα 58,89 μέτρα.