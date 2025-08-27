Ε.Φ.Ο.Α: Ανακοίνωσε το τουρνουά ATP 250 στο κλειστό του ΟΑΚΑ

Η Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α) ανακοινώνει, μετά την επίσημη ένταξή του στο πρόγραμμα της ATP, ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει τουρνουά ATP 250 από τις 2 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025, στο εμβληματικό Κλειστό Στάδιο του ΟΑΚΑ.

Ένα ιστορικό ορόσημο για το ελληνικό τένις: Η διοργάνωση του ATP Tour επιστρέφει στη χώρα μας για πρώτη φορά μετά από τρεις δεκαετίες, προσφέροντας στην Ελλάδα τη δυνατότητα να αναδειχθεί ξανά στη διεθνή τενιστική σκηνή.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί σε κλειστά σκληρά γήπεδα και θα φιλοξενήσει μερικούς από τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου, χαρίζοντας στους φιλάθλους μια εβδομάδα γεμάτη αγώνες υψηλού επιπέδου και μοναδικές στιγμές ψυχαγωγίας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Φίλαθλης Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης, Θοδωρής Γκλαβάς, τόνισε:

«Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι και περήφανοι που φέρνουμε πίσω στην Ελλάδα μια διοργάνωση του ATP Tour μετά από τόσα χρόνια. Σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη του διοργανωτή στη χώρα μας και την ΕΦΟΑ. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Αθήνα να σταθεί ανάμεσα στις σπουδαίες πόλεις του τένις στον κόσμο και για τους Έλληνες φιλάθλους να απολαύσουν ζωντανά αγώνες παγκόσμιας κλάσης».

Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα του αθλήματος στο OAKA Arena σε μια διοργάνωση που θα αντικατοπτρίζει τόσο το υψηλό επίπεδο του επαγγελματικού τένις όσο και τη ζεστή φιλοξενία της χώρας μας. Μαζί με τους συνεργάτες μας, θα εργαστούμε ακούραστα για να προσφέρουμε ένα αξέχαστο τουρνουά για τους παίκτες, τους οπαδούς και την παγκόσμια κοινότητα του τένις».