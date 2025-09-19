Έκκληση Καντονά για αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις: “FIFA και UEFA απέκλεισαν μόνο τη Ρωσία”

Ο Έρικ Καντονά απεύθυνε έκκληση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, εξηγώντας πως FIFA και UEFA κρατούν δύο μέτρα και δύο σταθμά, φέρνοντας ως παράδειγμα τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.

Ο Έρικ Καντονά απηύθυνε δημόσια έκκληση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ήταν κεντρικός ομιλητής στη συναυλία “Μαζί για την Παλαιστίνη”, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 17 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, o θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποστήριξε ότι η εθνική ομάδα του Ισραήλ, καθώς και οι ισραηλινοί σύλλογοι, θα πρέπει να αποκλειστούν από τις διοργανώσεις της FIFA και της UEFA, λόγω της στάσης της χώρας απέναντι στους Παλαιστίνιους.

“Γνωρίζω ότι το διεθνές ποδόσφαιρο είναι κάτι περισσότερο από ένα άθλημα. Είναι πολιτισμός, πολιτική και ήπια ισχύς, με την έννοια ότι μια χώρα εκπροσωπεί τον εαυτό της σε μια παγκόσμια σκηνή. Ήρθε η ώρα να αποκλειστεί το Ισραήλ από αυτό το προνόμιο”.

Μάλιστα, στη συνέχεια ο ο Καντονά συνέκρινε επίσης την παρούσα συγκυρία με τα μέτρα που επιβλήθηκαν στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

“FIFA και η UEFA απέκλεισαν τη Ρωσία τέσσερις ημέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Τώρα, έχουν περάσει 716 ημέρες από την έναρξη αυτού που η Διεθνής Αμνηστία αποκαλεί γενοκτονία και το Ισραήλ εξακολουθεί να επιτρέπεται να παίζει. Γιατί αυτή η διπλή μεταχείριση;

Η FIFA και η UEFA πρέπει να αποκλείσουν το Ισραήλ. Οι σύλλογοι πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων. Όλοι οι παίκτες πρέπει να αρνηθούν να παίξουν εναντίον ισραηλινών ομάδων”, κατέληξε.