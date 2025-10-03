Εκτός κλήσεων της Εθνικής ο Παναγιώτης Ρέτσος – Στη θέση του ο Μιχαηλίδης

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έμεινε εκτός κλήσεων του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Γιάννης Μιχαηλίδης θα τον αντικαταστήσει για τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας με Σκωτία και Δανία.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος έμεινε εκτός των κλήσεων της Εθνικής Ελλάδας για τα παιχνίδια με Σκωτία (09/10) και Δανία (12/10), λόγω ενοχλήσεων που αντιμετωπίζει.

Όπως γράφει το SPORT24, στη θέση του, ο Γιάννης Μιχαηλίδης από τον ΠΑΟΚ θα ενισχύσει την αποστολή.

Ο 25χρονος στόπερ αγωνίστηκε για τελευταία φορά με την Εθνική Ελλάδας στις 11 Νοεμβρίου του 2020 στο παιχνίδι με την Κύπρο, ενώ συνολικά έχει δύο συμμετοχές σε επίσημα φιλικά με το Εθνόσημο.

Αναλυτικά η αποστολή της Εθνικής για τα ματς με Σκωτία και Δανία: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.