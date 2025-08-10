Ελλάδα – Ισραήλ 58-75: Οι απουσίες πολλές, αλλά και η εμφάνιση κακή

Στο πρώτο μέρος η προσπάθεια ήταν καλή, στο δεύτερο όμως η Εθνική κατέρρευσε και ηττήθηκε με 75-58 από το Ισραήλ στο φινάλε του τουρνουά ECOMMBX Cup στη Λεμεσό. Πρόβλημα στη μέση για τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Μία ημέρα μετά από την ήττα από τη Σερβία, η Εθνική λύγισε και από το Ισραήλ (58-75) για να κλείσει με 0/2 το τουρνουά ECOMMBX Cup στη Λεμεσό.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Βασίλης Σπανούλης ξεκούρασε Κώστα Σλούκα, Κώστα Παπανικολάου, Ντίνο Μήτογλου, δεν είχε τους Βασίλη Τολιόπουλο – Γιάννη Αντετοκούνμπο που έμειναν στην Αθήνα, είδε τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη να αποχωρεί με ενοχλήσεις στη μέση και πήγε σε ένα ιδιαίτερο ροτέισον που δεν επέτρεψε στην Ελλάδα να έχει διάρκεια στο παιχνίδι της.

Το πρώτο μέρος της Ελλάδας ήταν καλό, στο εικοσάλεπτο η Εθνική σκόραρε 41 πόντους και είχε καλές συνεργασίες, στο δεύτερο όμως η εικόνα της δεν ήταν καλή, κυρίως στο εμπρός μέρος του γηπέδου.

Το Ισραήλ, από την άλλη, είχε τον Ντένι Άβντιγια σε back-to-back εμφάνιση, ήταν λιγότερο καταπονημένο μιας και είχε αντιμετωπίσει την Κύπρο, είχε και τον Ρόμαν Σόρκιν που έκανε τη διαφορά στη ρακέτα συνδυάζοντας το θέαμα με την ουσία.

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής το Μαυροβούνιο, το βράδυ της Πέμπτης (14/8 στις 20:00) στην PAOK Sports Arena. Αυτό θα είναι το τέταρτο από τα επτά φιλικά παιχνίδια, καθώς θα ακολουθήσουν ματς με Λετονία (20/8), Ιταλία (22/8) και Γαλλία (24/8), όλα στο ΟΑΚΑ.