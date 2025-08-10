Ελλάδα – Ισραήλ: Πού θα δείτε τον αγώνα της Εθνικής Ανδρών στη Λεμεσό

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το Ισραήλ για το τουρνουά ECOMMBX Cup στη Λεμεσό. Δείτε ποιο κανάλι θα μεταδώσει το φιλικό παιχνίδι.

Δεύτερη ημέρα για το τουρνουά ECOMMBX Cup στη Λεμεσό.

Η Εθνική Ανδρών μετά το δυνατό τεστ με τη Σερβία, αντιμετωπίζει απόψε (10/8) το Ισραήλ του Ντένι Αβντίγια στο “Σπύρος Κυπριανού”. Όπως γράφει το SPORT24, ο αγώνας προετοιμασίας θα αρχίσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.

Νωρίτερα, στις 17:00, η Σερβία θα κοντραριστεί με την οικοδέσποια Κύπρο, σε ένα παιχνίδι που θα καλυφθεί επίσης από την ΕΡΤ1.