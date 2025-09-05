Ελλάδα-Λευκορωσία 5-1: Μαγεία η Εθνική, γαλανόλευκη καταιγίδα με πέντε διαφορετικούς σκόρερ

Καταιγιστική ήταν η Εθνική Ελλάδας στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Μουντιάλ και διέλυσε με 5-1 τη Λευκορωσία με τέσσερα γκολ στο πρώτο μέρος και έχοντας πέντε διαφορετικούς σκόρερ.

Με το πόδι κολλημένο στο γκάζι ξεκίνησε η Εθνική Ελλάδας την πορεία της στα προκριματικά του Μουντιάλ. Η αρμάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ισοπέδωσε με 5-1 τη Λευκορωσία στο “Γ. Καραϊσκάκης” και μπήκε με το δεξί στον 3ο όμιλο.

Οπως σημειώνει το Sport24.gr η γαλανόλευκη, που χτύπησε τέσσερις φορές στο πρώτο μέρος, είχε πέντε διαφορετικούς σκόρερ, με τους Καρέτσα, Παυλίδη και Μπακασέτα να έχουν γκολ και ασίστ.

Οι Έλληνες διεθνείς άνοιξαν το σκορ στην αυγή του αγώνα, με τον Καρέτσα να πλασάρει από κοντά στο 3ο λεπτό έπειτα από τσίμπημα του Παυλίδη.

Η Ελλάδα συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και σκόραρε ξανά, στο 17′, με τον Παυλίδη να βρίσκει δίχτυα με κεφαλιά έπειτα από μαγική σέντρα του Καρέτσα.

Ενώ η Λευκορωσία ήταν στα σχοινιά, η Εθνική μας χτύπησε για άλλη μια φορά, στο 21′, με τον Τάσο Μπακασέτα να εξαπολύει έναν κεραυνό εκτός περιοχής.

Η Εθνική μας Ομάδα ανέβασε κι άλλο τον δείκτη του σκορ στο 36′ όταν ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ από τα αριστερά, ο Κουρμπέλης πήρε την κεφαλιά στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0.

Από τον… χορό των τερμάτων δεν θα μπορούσε να λείπει ο Τζόλης, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 63′ από κοντά, από γύρισμα του Παυλίδη, έπειτα από κλέψιμο του Μπακασέτα.

Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν στο 72′ με πέναλτι του Μπαρκόβσκι.

Πλέον το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στρέφει την προσοχή του στο παιχνίδι της Δευτέρας (08/09, 21:45) απέναντι στη Δανία στο Φάληρο με στόχο το “δύο στα δύο” στην προκριματική διαδικασία.

ΕΛΛΑΔΑ: Τζολάκης, Tσιμίκας (62′ Κυριακόπουλος), Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης (62′ Μουζακίτης), Ζαφείρης (83′ Μάνταλος), Μπακασέτας (73΄ Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης (73΄ Ιωαννίδης).

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ: Παβλιουτσένκο, Ζάμπελιν, Μαρτίνοβιτς (55′ Μαρτίνοβιτς), Πέτσεριν, Πίγκας, Γιαμπλόνσκι (79′ Μιακιτς), Κορζούν, Κοβάλεβ (46′ Μπαρκόβσκι), Γκρόμικο (67′ Πάσεβιτς), Έμπονχ, Μελνιτσένκο (67′ Ντεμτσένκο).