Εθνική Ελλάδας: Πήρε και τυπικά την ελληνική υπηκοότητα ο Τριάντης

Ο Νεκτάριος Τριάντης πήρε και τυπικά την ελληνική υπηκοότητα και τίθεται στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έπειτα από τις προσπάθειες της ΕΠΟ. Ο 22χρονος είχε ψηφίσει ξεκάθαρα “Ελλάδα”, ενώ την υπόθεση παρακολουθούσε στενά ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Ο Νεκτάριος Τριάντης πήρε και τυπικά την ελληνική υπηκοότητα. Όπως αναμενόταν, οι διαδικασίες που έτρεχαν τους τελευταίους μήνες από την ΕΠΟ ολοκληρώθηκαν και πλέον ο 22χρονος τίθεται κανονικά στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Με αυτόν τον τρόπο εκπληρώθηκε η επιθυμία του Τριάντη, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει πως ήθελε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, παρά το γεγονός πως είχε αγωνιστεί με τις “μικρές” Εθνικές της Αυστραλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SPORT24 μάλιστα, την υπόθεση παρακολουθούσε στενά ο αθλητικός διευθυντής της Εθνικής Ανδρών, Δημήτρης Σαλπιγγίδης.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως είναι λογικό, έχει πλήρη εικόνα για τον 22χρονο αμυντικό χαφ και είναι πιθανό να τον συμπεριλάβει σε κάποια από τις μελλοντικές κλήσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Η ενημέρωση της ΕΠΟ:

“Ολοκληρώθηκαν και τυπικά οι διαδικασίες που έτρεχαν τους τελευταίους μήνες και ο 22άχρονος παίκτης απέκτησε και με τη βούλα την ελληνική υπηκοότητα. Έτσι εκπληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο η επιθυμία του παιδιού που “ψήφιζε” ξεκάθαρα Ελλάδα, άσχετα αν είχε αγωνιστεί στις “μικρές” ομάδες της Αυστραλίας. Ως εκ τούτου είναι πιθανό να συμπεριληφθεί σε κάποια από τις μελλοντικές κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς ο οποίος έχει πλήρη εικόνα για τον παίκτη”