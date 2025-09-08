Εθνική Ελλάδας: Sold out το Καραϊσκάκης για το ματς με τη Δανία

Εθνική Ελλάδας: Sold out το Καραϊσκάκης για το ματς με τη ΔανίαΔιαβάζεται σε 1'
Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Δανία (08/09, 21:45, ALPHA, LIVE από το SPORT24) για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 και το Γ. Καραϊσκάκης θα είναι κατάμεστο.
- 08 Σεπτεμβρίου 2025 12:54
Το Γ. Καραϊσκάκης θα είναι κατάμεστο σήμερα, Δευτέρα (8/9). Όπως γράφει τo Sport24, η Εθνική Ελλάδας θα έχει για ακόμα μια φορά τη στήριξη του κόσμου της σε μια ακόμη κρίσιμη αναμέτρηση, αυτή τη φορά με τη Δανία (08/09, 21:45, ALPHA, LIVE από το SPORT24), για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026.
Τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί και οι Έλληνες φίλαθλοι αναμένεται να πλημμυρίσουν το γήπεδο, παρέχοντας την απόλυτη υποστήριξη στους διεθνείς.