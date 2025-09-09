Εθνική Ελπίδων: Πού θα δείτε την πρεμιέρα στα προκριματικά του Euro K21 απέναντι στην Μάλτα

Η Εθνική Ελπίδων κάνει την Τρίτη (9/9) πρεμιέρα στα προκριματικά του Euro K21 κόντρα στη Μάλτα. Αναλυτικά η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Την Τρίτη (9/9) η Εθνική Ελπίδων ξεκινά το ταξίδι της στα προκριματικά του Euro K21 απέναντι στην Μάλτα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2, ενώ φυσικά μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και LIVE από το SPORT24.

Θυμίζουμε ότι στην πρόβα τζενεράλε η ομάδα του Γιάννη Ταουσιανη αγωνίστηκε κόντρα στην Athens Kallithea σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα στο Ελ Πάσο και πήρε τη νίκη με 1-0 με σκόρερ τον Καλογερόπουλο στο 40ο λεπτό από ασίστ του Γκούμα.