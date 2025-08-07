Εθνική Νέων Γυναικών: Πού θα δείτε τον αγώνα με τη Σλοβακία για το EuroBasket U20 Β’ Κατηγορίας

Εθνική Νέων Γυναικών: Πού θα δείτε τον αγώνα με τη Σλοβακία για το EuroBasket U20 Β’ ΚατηγορίαςΔιαβάζεται σε 1'
Η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σλοβακία για την β’ φάση του EuroBasket U20 Β’ Κατηγορίας. Δείτε ποιο κανάλι θα μεταδώσει την αναμέτρηση.
- 07 Αυγούστου 2025 09:03
Η Εθνική Νέων Γυναικών είναι έτοιμη για το δεύτερο παιχνίδι της στη β’ φάσης των ομίλων του EuroBasket U20 Β’ Κατηγορίας.
Μετά την Ουγγαρία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στη δεύτερη αγωνιστική του Group F. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο YouTube.
Η βαθμολογία στο Group F:
- Ουγγαρία 2-0
- Κροατία 2-0
- Σλοβακία 0-2
- Ελλάδα 0-2