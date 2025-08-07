Αθλητικά Μπάσκετ

Εθνική Νέων Γυναικών: Πού θα δείτε τον αγώνα με τη Σλοβακία για το EuroBasket U20 Β’ Κατηγορίας

Φωτογραφία αρχείου iStock

Η Εθνική Νέων Γυναικών αντιμετωπίζει τη Σλοβακία για την β’ φάση του EuroBasket U20 Β’ Κατηγορίας. Δείτε ποιο κανάλι θα μεταδώσει την αναμέτρηση.

Η Εθνική Νέων Γυναικών είναι έτοιμη για το δεύτερο παιχνίδι της στη β’ φάσης των ομίλων του EuroBasket U20 Β’ Κατηγορίας.

Μετά την Ουγγαρία, η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στη δεύτερη αγωνιστική του Group F. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 16:30 και θα μεταδοθεί από το κανάλι της FIBA στο YouTube.

Η βαθμολογία στο Group F:

  • Ουγγαρία 2-0
  • Κροατία 2-0
  • Σλοβακία 0-2
  • Ελλάδα 0-2

