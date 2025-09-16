Εθνικής Ελλάδας: Ο χορός της νίκης των Αντετοκούνμπο, Σπανούλη, Λιόλιου και Λαρεντζάκη

Η Εθνική Ελλάδας επέστρεψε στα μετάλλια μετά από 16 χρόνια και το γλέντι στον Θοδωρή Φέρρη τα είχε όλα.

Η Εθνική Ελλάδας του Βασίλη Σπανούλη μπορεί να ξέρει να νικά και να ανεβαίνει στο βάθρο, γνωρίζει όμως και να γλεντά και το απέδειξε τα ξημερώματα της Τρίτης (16/9) στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Θοδωρής Φέρρης.

Όπως αναφέρει το SPORT 24, o Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραγούδησε, ο δημοφιλής τραγουδιστής αφιέρωσε το “που ‘σαι Θανάση” στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Σπανούλης απολάμβανε τους παίκτες του με το πούρο του νικητή και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είχε στήσει το δικό του πάρτι.

Βραδινή έξοδος της Εθνικής ομάδας μπάσκετ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI

Όταν ωστόσο εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο Ποσειδώνιο, ηγήθηκε και σε αυτήν την πίστα.

Με μπροστάρη τον ηγέτη της Εθνικής Ομάδας, οι διεθνείς ανέβηκαν στην πίστα και έριξαν τον δικό του χορό, σε γαλανόλευκο φόντο, καθώς το background του νυχτερινού κέντρου, που άνοιξε μόνο και μόνο για να υποδεχθεί τους διεθνείς, το φώτιζε μια ελληνική σημαία.

Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Σπανούλης, Βαγγέλης Λιόλιος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης και ο Γενικός Διευθυντής της ΕΟΚ Ντίνος Σβερκούνος έσυραν τον χορό δίπλα στον Θοδωρή Φέρρη και το γλέντι άναψε για τα καλά, με τις φωτογραφίες και τα VIDEO να το αποδεικνύουν.