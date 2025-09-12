EuroBasket 2025, Εθνική – Τουρκία: Οι Έλληνες κέρδισαν τη “μάχη” της κερκίδας – Περίπου 3.000 στη Riga Arena

EuroBasket 2025, Εθνική – Τουρκία: Οι Έλληνες κέρδισαν τη “μάχη” της κερκίδας – Περίπου 3.000 στη Riga ArenaΔιαβάζεται σε 2'
Περίπου 3.000 φίλοι της γαλανόλευκης δίνουν βροντερό παρόν στις κερκίδες της Riga Arena και έχουν κερδίσει τη μάχη της κερκίδας απέναντι στους Τούρκους φιλάθλους.
- 12 Σεπτεμβρίου 2025 21:21
Οι φίλαθλοι της Εθνικής βρίσκονται στη Riga Arena και είναι έτοιμοι να δώσουν την απαραίτητη ώθηση στους διεθνείς μας, ώστε να επικρατήσουν κόντρα στην Τουρκία.
Όπως αναφέρει το SPORT24, μετά την τρέλα που επικράτησε έξω από το γήπεδο και την απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος που βρέθηκε στη Ρίγα, οι Έλληνες κερδίζουν τη μάχη της κερκίδας, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολογίζονται εντός του γηπέδου περίπου 3.000.
Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι φίλαθλοι υπολογίζονται κοντά στις 2.000.