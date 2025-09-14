EuroBasket 2025: Έξαλλοι πανηγυρισμοί της Μαράια με το καλάθι και φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Έξαλλοι πανηγυρισμοί από τη σύντροφο του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον αγώνα της Ελλάδας ενάντια στη Φινλανδία.

Η ένταση του μικρού τελικού ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Φινλανδία στo EuroBasket 2025 κορυφώθηκε με το καλάθι και φάουλ του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που ξεσήκωσε το κοινό στη Ρίγα.

Όπως μεταδίδει το Sport24, στις εξέδρες, η σύζυγός του, Μαράια, ξέσπασε σε έξαλλους πανηγυρισμούς, δείχνοντας με τον δικό της τρόπο τη στήριξή της στον “Greek Freak” και στην προσπάθεια της Εθνικής για το χάλκινο μετάλλιο.