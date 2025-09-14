EuroBasket 2025 – FIBA: “Ο Γιάννης δείχνει έτοιμος να περάσει από τοίχο για την Ελλάδα”

Βίντεο με τα κατορθώματα του Γιάννη Αντετοικούνμπο στην πρώτη περίοδο του μικρού τελικού κόντρα στην Φινλανδία δημοσίευσε η FIBA.

Ο μικρός τελικός του EuroBasket 2025 αποτελεί την τελευταία εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη διοργάνωση, με τη FIBA να δείχνει ότι το απολαμβάνει.

Όπως γράφει το SPORT24, από την πρώτη κιόλας περίοδο, ο επίσημος λογαριασμός του τουρνουά γέμισε με highlights του Έλληνα σούπερ σταρ.

“Ο Γιάννης Αντεοκούνμπο δείχνει έτοιμος να περάσει από τοίχο για την Ελλάδα” έγραψε στο post η FIBA, με τον Έλληνα διεθνή να μοιάζει ασταμάτητος στο ξεκίνημα του αγώνα.