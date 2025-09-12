EuroBasket 2025: Η ζημιά που έκανε ο Οσμανί στην Εθνική – Εκπληκτικά νούμερα σε μόλις 17 λεπτά

Ο Ερκάν Οσμάνι δυσκολεύει την Εθνική Ελλάδας. Νούμερα για όσκαρ από τον Τούρκο φόργουορντ.

Με τη λήξη του πρώτου μέρους στον αγώνα της Τουρκίας με την Ελλάδα για τον ημιτελικό του EuroBasket 2025, ο Ερκάν Οσμάνι έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρό πονοκέφαλο στην ελληνική ομάδα.

Όπως αναφέρει το SPORT24, με 18 πόντους (3/4 δίποντα, 4/4 τρίποντα) 4 ριμπάουντ και 21 στο σύστημα αξιολόγησης σε 17 λεπτά συμμετοχής, με τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου, αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς “παρών”, είναι ενεργός και καθοριστικός στο προβάδισμα 18 πόντων της Τουρκίας.

Ο άσος της Εφές είναι αλάνθαστος έξω από τη γραμμή του τριπόντου κι έχει κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στην Εθνική μας, στο πρώτο ημίχρονο.

Οι κινήσεις του μέσα στη ρακέτα, τα επιθετικά του τελειώματα και η δυνατότητά του να εκμεταλλεύεται λάθη στην άμυνα, έχουν φέρει την Τουρκία σε θέση ισχύος.

Η Ελλάδα καλείται να αλλάξει πλάνο, να κλείσει διαδρόμους και να τον περιορίσει.