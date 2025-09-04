Eurobasket 2025: Ισραήλ – Σλοβενία 96-106: Luka Magic και τρίτη θέση

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν διαστημικός και η Σλοβενία επικράτησε του Ισραήλ με 106-96, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του Group D του Eurobasket 2025.

Η Σλοβενία επικράτησε του Ισραήλ με 106-96, με τον Λούκα Ντόντσιτς να είναι σεληνιασμένος και να φτάνει μία ασίστ μακριά από το δεύτερο τριπλ-νταμπλ στο EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το Sport24, ο αστέρας της ομάδας του Σέκουλιτς ήταν μαγικός από το πρώτο μέρος και οδήγησε την ομάδα του σε διψήφιες διαφορές πριν την ανάπαυλα (43-56). Ο σούπερ σταρ των Λέικερς φορτώθηκε νωρίς με τέσσερα φάουλ και το Ισραήλ επιχείρησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, ωστόσο κάπου εκεί ξαναμπήκε ο Ντόνστιτς.

Ο Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος σε σκοράρισμα, ριμπάουντ και ασίστ, ζωγραφίζοντας στο παρκέ και έχοντας απάντηση σε κάθε πρόβλημα που προσπαθούσαν να δημιουργήσουν οι Ισραηλινοί.

Ο σούπερ σταρ του παγκοσμίου μπάσκετ τελείωσε το παιχνίδι με 37 πόντους (4/11 τρίποντα), 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ, κάνοντας τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάτο, Σάλινς, Μένιστε

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-26, 43-56, 65-79, 96-106

ΙΣΡΑΗΛ (Χαλάχμι): Κάρινγκον 9 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Σέγκεβ, Άβντιγια 34 (4/11 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Σόρκιν 14 (1/5 τρίποντα, 11 ριμπάουντ) Τίμορ 6 (1/2 τρίποντα), Μάνταρ 10 (8 ασίστ), Λέβι 6, Μπεργκ, Γκινάτ 8 (7 ριμπάουντ), Ζούσμαν 3 (1/1 τρίποντο), Παλάτιν 6 (2/2 τρίποντα)

ΣΛΟΒΕΝΙΑ (Σέκουλιτς): Κράμπελι 4, Νίκολιτς 16 (2/8 τρίποντα, 7 ασίστ), Πρέπελιτς 8 (2/6 τρίποντα), Μούριτς 6 (1/3 τρίποντα), Ράντοβιτς 14 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χρόβατ 10 (2/4 τρίποντα, 7 ασίστ), Στσούκα, Όμιτς 11 (10 ριμπάουντ), Στέργκαρ, Ντόντσιτς 37 (4/11 τρίποντα, 11 ριμπάουντ, 9 ασίστ

Τα ομαδικά στατιστικά του Ισραήλ: 26/50 δίποντα, 10/29 τρίποντα, 14/21 βολές, 38 ριμπάουντ (21 επιθετικά – 17 αμυντικά), 21 ασίστ, 11 λάθη, 6 κλεψίματα

Τα ομαδικά στατιστικά της Σλοβενίας: 25/33 δίποντα, 12/35 τρίποντα, 20/23 βολές, 41 ριμπάουντ (13 επιθετικά – 28 αμυντικά), 28 ασίστ, 12 λάθη, 8 κλεψίματα, 2 μπλοκ