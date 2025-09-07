EuroBasket 2025: Ιστορική στιγμή για τον Παπανικολάου – Ξεπέρασε τον Γκάλη σε συμμετοχές με το εθνόσημο

Ο Παπανικολάου έγραψε ιστορία απέναντι στο Ισραήλ, ανεβαίνοντας στη 10η θέση των συμμετοχών με την φανέλα της Εθνικής.

Μια ξεχωριστή βραδιά έζησε ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς στο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με το Ισραήλ για το EuroBasket 2025 πέτυχε ένα ιστορικό επίτευγμα που τον κατατάσσει ανάμεσα στους κορυφαίους όλων των εποχών.

Ο αρχηγός της «γαλανόλευκης» κατέγραψε την 169η συμμετοχή του με το εθνόσημο, ξεπερνώντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη (168) και κατακτώντας την 10η θέση στη λίστα των παικτών με τις περισσότερες παρουσίες στην Εθνική ομάδα.

Με συνέπεια, αυταπάρνηση και προσήλωση στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ο Παπανικολάου έχει εξελιχθεί σε ακρογωνιαίο λίθο της ομάδας, εμπνέοντας με το πάθος και το ήθος του. Η επόμενη «στάση» του στην ιστορική λίστα είναι ο Γιάννης Μπουρούσης, που μετρά 174 συμμετοχές.

Στην κορυφή εξακολουθεί να δεσπόζει ο Παναγιώτης Γιαννάκης με το ακατάρριπτο ρεκόρ των 351 συμμετοχών.