EuroBasket 2025: Με Όσμαν η Τουρκία κόντρα στην Ελλάδα

Ο Τζέντι Όσμαν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό ανάμεσα σε Τουρκία και Ελλάδα για το EuroBasket 2025.

Όπως μεταδίδει το SPORT24, ο Όσμαν είχε βγάλει μέρος της τελευταίας προπόνησης της Τουρκίας κι εν τέλει τέθηκε κανονικά στην διάθεση του Εργκίν Αταμάν.

Θυμίζουμε ότι ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR στην προσπάθειά του να ανακόψει τον Πονίτκα στο ματς με την Πολωνία, ο Πολωνός έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα να αποκομίσει πρόβλημα τραυματισμού.

Σε επτά παιχνίδια στο τουρνουά, ο Όσμαν μετρά 14.9 πόντους, 2.4 ριμπάουντ και 1.6 ασίστ.