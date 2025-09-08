EuroBasket 2025: Ο Λιθουανός προπονητής αγνόησε επιδεικτικά τους Έλληνες δημοσιογράφους

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις αρνήθηκε δύο φορές να μιλήσει σε Έλληνες δημοσιογράφους που τον περίμεναν υπομονετικά και αποχώρησε επιδεικτικά.

Ο Ρίμας Κουρτινάιτις προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στους Έλληνες δημοσιογράφους στη Ρίγα, όταν αγνόησε επιδεικτικά δύο φορές το αίτημά τους για δηλώσεις.

Όπως γράφει το SPORT24, ο προπονητής της Λιθουανίας δεν μίλησε στους Έλληνες δημοσιογράφους ούτε στην πρωινή προπόνηση, αλλά ούτε και μετά την βραδινή, στην οποία μάλιστα έδειξε μια πλήρως απαξιωτική συμπεριφορά.

Συγκεκριμένα, αφού ολοκλήρωσε τις δηλώσεις του στους Λιθουανούς, ο προπονητής της Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν είδε το πλήθος των Ελλήνων δημοσιογράφων που τον περίμενε για δηλώσεις, αλλά γύρισε επιδεικτικά την πλάτη του και αποχώρησε.

Ακόμα και όταν οι Έλληνες δημοσιογράφοι τον φώναξαν να γυρίσει για μια δήλωση, εκείνος συνέχισε να προχωρά και αποχώρησε από την μικτή ζώνη, αφήνοντας τους ρεπόρτερ να περιμένουν.