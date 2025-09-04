EuroBasket 2025: Ο Παπανικολάου έφτασε τις 168 συμμετοχές

Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τις 168 συμμετοχές με τη Εθνική Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία και έπιασε στην 10η θέση όλων των εποχών τον Νίκο Γκάλη.

Ο Κώστας Παπανικολάου θα θυμάται για πάντα τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας κόντρα στην Ισπανία για την 5η αγωνιστική του EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το Sport24, ο λόγος φυσικά δεν είναι άλλος από το γεγονός ότι ο αρχηγός της επίσημης αγαπημένης έφτασε τις 168 συμμετοχές.

Έτσι, έπιασε στην 10η θέση όλων των εποχών τον θρυλικό Νίκο Γκάλη.