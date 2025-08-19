Αθλητικά Μπάσκετ

EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Αυτές είναι οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό του EuroBasket 2025.

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ στο EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου), το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ρίγα, Τάμπερε, Λεμεσό και Κατόβιτσε.

Η Εθνική έχει τοποθετηθεί στο Group C, όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο.

Αναλυτικά οι όμιλοι και ο δρόμος μέχρι τον τελικό:

Group A (Ρίγα – Λετονία)

  • Σερβία
  • Λετονία
  • Τσεχία
  • Τουρκία
  • Εσθονία
  • Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

  • Γερμανία
  • Λιθουανία
  • Μαυροβούνιο
  • Φινλανδία
  • Μεγάλη Βρετανία
  • Σουηδία

Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος)

  • Ισπανία
  • Ελλάδα
  • Ιταλία
  • Γεωργία
  • Βοσνία
  • Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

  • Γαλλία
  • Σλοβενία
  • Πολωνία
  • Ισραήλ
  • Βέλγιο
  • Ισλανδία

Φάση των 16

  • B2 – A3 (61)
  • C1 – D4 (62)
  • A1 – B4 (63)
  • D2 – C3 (64)
  • B1 – A4 (65)
  • C2 – D3 (66)
  • A2 – B3 (67)
  • D1 – C4 (68)

Προημιτελικοί

  • W61- W62 (69)
  • W63 – W64 (70)
  • W65 – W66 (71)
  • W67 – W68 (72)

Ημιτελικοί

  • W69 – W70 (73)
  • W71 – W72 (74)

Αγώνας 3ης θέσης

  • L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ

  • W73 – W74

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στην φάση των ομίλων:

  • 28/8 κόντρα στην Ιταλία
  • 30/8 κόντρα στην Κύπρο
  • 31/8 κόντρα στην Γεωργία
  • 2/9 κόντα στην Βοσνια
  • 4/9, κοντρα στην Ισπανία

Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική έχουν ως εξής:

  • C1 – D4
  • C2 – D3
  • C3 – D2
  • C4 – D1

