EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

Αυτές είναι οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό του EuroBasket 2025.

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ στο EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου), το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ρίγα, Τάμπερε, Λεμεσό και Κατόβιτσε.

Η Εθνική έχει τοποθετηθεί στο Group C, όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο.

Αναλυτικά οι όμιλοι και ο δρόμος μέχρι τον τελικό:

Group A (Ρίγα – Λετονία)

Σερβία

Λετονία

Τσεχία

Τουρκία

Εσθονία

Πορτογαλία

Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)

Γερμανία

Λιθουανία

Μαυροβούνιο

Φινλανδία

Μεγάλη Βρετανία

Σουηδία

Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος)

Ισπανία

Ελλάδα

Ιταλία

Γεωργία

Βοσνία

Κύπρος

Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)

Γαλλία

Σλοβενία

Πολωνία

Ισραήλ

Βέλγιο

Ισλανδία

Φάση των 16

B2 – A3 (61)

C1 – D4 (62)

A1 – B4 (63)

D2 – C3 (64)

B1 – A4 (65)

C2 – D3 (66)

A2 – B3 (67)

D1 – C4 (68)

Προημιτελικοί

W61- W62 (69)

W63 – W64 (70)

W65 – W66 (71)

W67 – W68 (72)

Ημιτελικοί

W69 – W70 (73)

W71 – W72 (74)

Αγώνας 3ης θέσης

L73 – L74

ΤΕΛΙΚΟΣ

W73 – W74

Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στην φάση των ομίλων:

28/8 κόντρα στην Ιταλία

30/8 κόντρα στην Κύπρο

31/8 κόντρα στην Γεωργία

2/9 κόντα στην Βοσνια

4/9, κοντρα στην Ισπανία

Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική έχουν ως εξής: