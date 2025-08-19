EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

EuroBasket 2025: Οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικόΔιαβάζεται σε 2'
Αυτές είναι οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό του EuroBasket 2025.
- 19 Αυγούστου 2025 09:16
Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ στο EuroBasket 2025 (27 Αυγούστου – 14 Σεπτεμβρίου), το οποίο θα φιλοξενηθεί σε Ρίγα, Τάμπερε, Λεμεσό και Κατόβιτσε.
Η Εθνική έχει τοποθετηθεί στο Group C, όπου θα αντιμετωπίσει Ισπανία, Ιταλία, Γεωργία, Βοσνία και Κύπρο.
Αναλυτικά οι όμιλοι και ο δρόμος μέχρι τον τελικό:
Group A (Ρίγα – Λετονία)
- Σερβία
- Λετονία
- Τσεχία
- Τουρκία
- Εσθονία
- Πορτογαλία
Group B (Τάμπερε – Φινλανδία)
- Γερμανία
- Λιθουανία
- Μαυροβούνιο
- Φινλανδία
- Μεγάλη Βρετανία
- Σουηδία
Ο Όμιλος της Εθνικής ομάδας (Group C, Λεμεσός – Κύπρος)
- Ισπανία
- Ελλάδα
- Ιταλία
- Γεωργία
- Βοσνία
- Κύπρος
Group D (Κατόβιτσε – Πολωνία)
- Γαλλία
- Σλοβενία
- Πολωνία
- Ισραήλ
- Βέλγιο
- Ισλανδία
Φάση των 16
- B2 – A3 (61)
- C1 – D4 (62)
- A1 – B4 (63)
- D2 – C3 (64)
- B1 – A4 (65)
- C2 – D3 (66)
- A2 – B3 (67)
- D1 – C4 (68)
Προημιτελικοί
- W61- W62 (69)
- W63 – W64 (70)
- W65 – W66 (71)
- W67 – W68 (72)
Ημιτελικοί
- W69 – W70 (73)
- W71 – W72 (74)
Αγώνας 3ης θέσης
- L73 – L74
ΤΕΛΙΚΟΣ
- W73 – W74
Αναλυτικά το πρόγραμμα της Εθνικής στην φάση των ομίλων:
- 28/8 κόντρα στην Ιταλία
- 30/8 κόντρα στην Κύπρο
- 31/8 κόντρα στην Γεωργία
- 2/9 κόντα στην Βοσνια
- 4/9, κοντρα στην Ισπανία
Οι διασταυρώσεις στους 16 για την Εθνική έχουν ως εξής:
- C1 – D4
- C2 – D3
- C3 – D2
- C4 – D1