EuroBasket 2025: Περισσότερα από 85.000 εισιτήρια έχουν πουληθεί για τα ματς των ομίλων στο Τάμπερε

Το κοινό στην Φινλανδία ανυπομονεί για την έναρξη του EuroBasket 2025 κι αυτό επιβεβαιώνεται από τις πωλήσεις των εισιτηρίων για τα ματς που θα διεξαχθούν στο Τάμπερε.

Εξαιρετικά μεγάλο είναι το ενδιαφέρον του κοινού στη Φινλανδία για το EuroBasket 2025, αφού μέχρι στιγμής -τέσσερις δηλαδή ημέρες πριν από την έναρξη του τουρνουά- έχουν πουληθεί περισσότερα από 85.000 εισιτήρια για τα ματς του ομίλου που θα διεξαχθεί στο Τάμπερε.

Εκεί, πέρα από την οικοδέσποινα Φινλανδία, θα παίξουν η Γερμανία, η Μεγάλη Βρετανία, η Λιθουανία, η Σουδία και το Μαυροβούνιο.

Όπως γράφει το SPORT24, τα εισιτήρια για τα ματς της Φινλανδίας με τη Μεγάλη Βρετανία (29/8) και το Μαυροβούνιο (30/8) έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από την τοπική ομοσπονδία, για το ματς ανάμεσα στη Λιθουανία και τη Γερμανία (30/8), η πληρότητα αγγίζει το 82%.

Να σημειώσουμε πως, η Tampere Deck Arena έχει χωρητικότητα 13.455 θεατών.