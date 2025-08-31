EuroBasket 2025: Πού και πότε θα δείτε τον αγώνα της Ελλάδας με τη Βοσνία

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Βοσνία στην 4η αγωνιστική του Group C του EuroBasket 2025. Πού και πότε θα δείτε το παιχνίδι.

Η Εθνική Ελλάδας μπαίνει στην τελική στροφή της φάσης των ομίλων του EuroBasket 2025, έχοντας ήδη δώσει τρία παιχνίδια απέναντι σε Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.

Επόμενος αντίπαλος είναι η Βοσνία, την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 15:00, στο κλειστό «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ NEWS και το Novasports Start, ενώ το SPORT24 καλύπτει λεπτό προς λεπτό την πορεία της «γαλανόλευκης» από την Κύπρο.