EuroBasket 2025: Πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία

Πού θα δείτε τον μεγάλο τελικό του EuroBasket 2025 ανάμεσα σε Τουρκία και Γερμανία.

Τουρκία και Γερμανία θα παλέψουν για το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του EuroBasket 2025 (14/9, 21:00, Novasports Start, ΕΡΤ1, Match Center από το SPORT24).

Όπως αναφέρει το SPORT24, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν απέκλεισε στα ημιτελικά την Ελλάδα, ενώ οι Γερμανοί πέταξαν εκτός τους Φινλανδούς.

Η Γερμανία θα διεκδικήσει το δεύτερο χρυσό της ιστορίας της, μετά το 1993, ενώ η Τουρκία έχει παίξει μόνο μία φορά τελικό, χωρίς να έχει καταφέρει να πάρει το τρόπαιο.

Συνολικά, αυτό θα είναι το τέταρτο μετάλλιο για τη Γερμανία και το δεύτερο για την Τουρκία.