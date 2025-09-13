Eurobasket 2025: Σάλος με τη δημοσίευση του Σενγκούν, έκλεισε τα σχόλια μετά από την κατακραυγή

Σάλος έχει δημιουργηθεί με την ανάρτηση του Αλπερέν Σενγκούν, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας για το EuroBasket 2025.

Η ανάρτηση του Σενγκούν στα social media προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς φαίνεται πως κρύβεται αναφορά στη Μικρασιατική Καταστροφή.

Όπως γράφει το Sport24, o σούπερ σταρ της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας για τα ημιτελικά του EuroBasket 2025 έκανε μία ανάρτηση στα social media, την οποία συνόδευσε με τη φράση “Δεν είναι ποτέ καλός ο θαλασσινός αέρας;”, που είναι στίχος τουρκικού τραγουδιού, το οποίο μάλιστα παίζεται και ως ήχος στη δημοσίευση.

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η θάλασσα παραπέμπει στη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Το post έχει σχολιαστεί και από την πλευρά των Τούρκων, που δείχνουν την απογοήτευσή τος για τη συμπεριφορά του νεαρού σέντερ.

Πολλοί Τούρκοι σχολίασαν, καλώντας τον να παραμείνει μόνο στο μπάσκετ, εξηγώντας πώς δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα με τους φίλους τους, τους Έλληνες.

Η ομάδα που διαχειρίζεται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Τούρκου έκανe την επίμαχη δημοσίευση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν έχει κάνει ο ίδιος το συγκεκριμένο σχόλιο, αλλά η ομάδα PR.

Το θέμα έχει πάρει έκταση, καθώς δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως στην ανάρτηση του Σενγκούν εμπεριέχεται σπόντα για την Μικρασιατική Καταστροφή.

Μάλιστα, μετά τον σάλο που δημιουργήθηκε, αποφάσισαν να κλείσουν τα σχόλια.