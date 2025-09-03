EuroBasket 2025: Τα σενάρια της τελευταίας αγωνιστικής – Πώς βγαίνει πρώτη η Εθνική στον όμιλό της

Αυτά είναι όλα τα σενάρια στον όμιλο της Εθνικής, μετά την ολοκλήρωση της τέταρτης αγωνιστικής του Group C του EuroBasket 2025.

Η τέταρτη αγωνιστική του Group C στο EuroBasket 2025 ολοκληρώθηκε και όλα θα κριθούν στην τελευταία αγωνιστική για την Εθνική μας ομάδα.

Όπως γράφει το Sport24, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο της τύχης της, καθώς με νίκη απέναντι στην Ισπανία θα εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου. Τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα: το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα χρειάζεται μόνο το θετικό αποτέλεσμα για να «κλειδώσει» την κορυφή.

Υπάρχει, μάλιστα, και σενάριο αποκλεισμού για τη «Ρόχα». Αν η Ελλάδα επικρατήσει της Ισπανίας και ταυτόχρονα η Βοσνία νικήσει τη Γεωργία, τότε οι Ισπανοί θα μείνουν εκτός συνέχειας από τα νοκ άουτ.

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00, Βοσνία – Γεωργία

18:15, Ιταλία – Κύπρος

21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Τι ισχύει σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία:

Σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία ισχύουν τα εξής, παίρνοντας ως υπόθεση εργασίας ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο την τελευταία αγωνιστική.

Με νίκη της Βοσνίας την τελευταία αγωνιστική θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα στην Ισπανία, τη Βοσνία και την Ελλάδα, όπου θα υστερούμε απέναντι σε Ισπανία και Βοσνία, άρα θα τερματίσουμε στην 4η θέση.

Ιταλία 4-1 Ισπανία 3-2 Βοσνία 3-2 Ελλάδα 3-2

Με νίκη της Γεωργίας την τελευταία αγωνιστική απέναντι στη Βοσνία, θα υπάρχει ξανά τριπλή ισοβαθμία, αυτή τη φορά με Ισπανία και Γεωργία. Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά τη Γεωργία, θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 27 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Σε παρένθεση η διαφορά πόντων που αφορά τα ματς ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.