EuroBasket 2025: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στην Ιταλία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε θεαματικά την παρουσία του στο EuroBasket 2025, στο ματς απέναντι στην Ιταλία.

Ο Greek Freak δέχτηκε πάσα από τον Κώστα Παπανικολάου, κέρδισε κατά κράτος τους αντιπάλους του και κάρφωσε εντυπωσιακά, με τη FIBA να ποστάρει το highlight στα social media.