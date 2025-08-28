EuroBasket 2025: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στην Ιταλία

EuroBasket 2025: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στην ΙταλίαΔιαβάζεται σε 1'
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του στο ματς της πρεμιέρας της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία.
- 28 Αυγούστου 2025 22:20
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε θεαματικά την παρουσία του στο EuroBasket 2025, στο ματς απέναντι στην Ιταλία.
Ο Greek Freak δέχτηκε πάσα από τον Κώστα Παπανικολάου, κέρδισε κατά κράτος τους αντιπάλους του και κάρφωσε εντυπωσιακά, με τη FIBA να ποστάρει το highlight στα social media.