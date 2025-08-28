Αθλητικά Μπάσκετ

EuroBasket 2025: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στην Ιταλία

Διαβάζεται σε 1'
EuroBasket 2025: Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απέναντι στην Ιταλία
EUROKINISSI

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις του στο ματς της πρεμιέρας της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Ιταλία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεκίνησε θεαματικά την παρουσία του στο EuroBasket 2025, στο ματς απέναντι στην Ιταλία.

Ο Greek Freak δέχτηκε πάσα από τον Κώστα Παπανικολάου, κέρδισε κατά κράτος τους αντιπάλους του και κάρφωσε εντυπωσιακά, με τη FIBA να ποστάρει το highlight στα social media.

 

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα