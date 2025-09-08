EuroBasket 2025: Το βίντεο της FIBA με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να θυμίζει… Τεντόγλου

Εκπληκτικό βίντεο από τη FIBA που έκανε το κάρφωμα του Αντετοκούνμπο να μοιάζει με απόσπασμα από ταινία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει προσφέρει αρκετές μαγικές στιγμές στο EuroBasket 2025, με τις ενέργειές του να γίνονται ακόμη πιο εντυπωσιακές μέσω των κατάλληλων καλλιτεχνικών παρεμβάσεων.

Η ομάδα της FIBA στα social media συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες της και αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Γιάννη να λάμψει μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο.

Στο κλιπ που ετοίμασε η FIBA, όπως γράφει το SPORT24, παρακολουθούμε μια απίθανη φάση από το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα Ελλάδα – Ισραήλ, όπου ο Γιάννης φεύγει στον αιφνιδιασμό, κάνει μόλις μία τρίπλα μετά το κέντρο του γηπέδου και καρφώνει με δύναμη στο καλάθι.

Το slow-motion VIDEO, στο οποίο ο Γιάννης θυμίζει άλμα του Τεντόγλου, συνοδεύεται από το τραγούδι “Wings” του Μάκλεμορ και του Ράιαν Λιούις, προσφέροντας ακόμα μεγαλύτερη ένταση στη φάση.