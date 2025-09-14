EuroBasket 2025, Τουρκία – Γερμανία 83-88: Και πρωταθλήτρια κόσμου και πρωταθλήτρια Ευρώπης

Ο Ντένις Σρούντερ τα έβαλε όλα στο φινάλε, για να κάνει τη μεγάλη ανατροπή η Γερμανία, να νικήσει με 88-83 την Τουρκία και να αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης. Συγκλονιστική η προσπάθεια Τζέντι Όσμαν που έπαιξε 40 λεπτά!

Ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες του τουρνουά, δίκαια έφτασαν στον τελικό του EuroBasket 2025 και το βράδυ της Κυριακής (14/9) Τουρκία και Γερμανία έδωσαν τεράστια μάχη για το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στην ασφυκτικά γεμάτη Arena Riga.

Όπως γράφει το Sport24, αυτοί που χαμογέλασαν στο φινάλε ήταν οι Γερμανοί, που νίκησαν με 88-83 για να πάρουν και το πρωτάθλημα Ευρώπης μετά από το πρωτάθλημα κόσμου που κατέκτησαν το 2023 στη Μανίλα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ο ηγέτης Ντένις Σρούντερ που έβαλε 16 πόντους, αλλά κουβάλησε μόνος του τη Γερμανία στις τελευταίες φάσεις μιας αναμέτρησης που έσπασε καρδιές. Έβαλε μεγάλα καλάθια, έβαλε τις βολές για το τελικό σκορ, μοίρασε και 12 ασίστ για να πατήσει στην κορυφή.

Συγκινητικός ο Τζέντι Όσμαν για τους Τούρκους, σταμάτησε στους 23 πόντους παίζοντας και στα 40 λεπτά (!!!) της αναμέτρησης. Ο Άλπερεν Σενγκούν έβαλε 28, όμως είχε άστοχο λέι-απ στα 57″ με το σκορ στο 83-84 και άστοχο τρίποντο στα 10″ με το σκορ στο 83-86.

24-10 οι πόντοι από τα λάθη του αντιπάλου, εκπληκτικό νούμερο για την Τουρκία, 1-5 οι πόντοι στον αιφνιδιασμό, 7-14 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες, 40-30 οι πόντοι στη ρακέτα, 15-22 οι πόντοι από τον πάγκο.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Κάλιο, Ζουράποβιτς, Ροσό

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

ΤΟΥΡΚΙΑ (Αταμάν): Λάρκιν 13 (4/9 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χάζερ 2, Όσμαν 23 (1/4 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 3/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Κορκμάζ, Σενγκούν 28 (10/17 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Οσμάνι 2, Μπόνα 12 (5/5 δίποντα, 2/3 βολές, 2 μπλοκ), Σιπάχι 3, Γιούρτσεβεν

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 20 (4/7 δίποντα, 4/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Όσκαρ Ντα Σίλβα, Λο 2, Τρίσταν Ντα Σίλβα 13 (2/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Βάγκνερ 18 (6/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3/4 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Τάις 3 (5 ριμπάουντ), Σρούντερ 16 (4/8 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 12 ασίστ), Όλατς, Τίμαν 7 (1), Ομπστ 9 (3/4 τρίποντα)

Τα ομαδικά στατιστικά της Τουρκίας: 22/40 δίποντα, 9/25 τρίποντα, 12/15 βολές, 26 ριμπάουντ (20 αμυντικά – 6 επιθετικά), 17 ασίστ, 5 κλεψίματα, 6 μπλοκ, 9 λάθη, 17 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Γερμανίας: 18/33 δίποντα, 14/26 τρίποντα, 10/12 βολές, 36 ριμπάουντ (28 αμυντικά – 8 επιθετικά), 24 ασίστ, 3 κλεψίματα, 5 μπλοκ, 15 λάθη, 19 φάουλ