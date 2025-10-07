EuroCup: Ο Πανιώνιος κοντράρεται στην έδρα της Ουλμ, πού θα δείτε το παιχνίδι

Ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει την Ουλμ στη Γερμανία για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup.

Ο Πανιώνιος έχει μπροστά του εκτός έδρας αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική του EuroCup.

Όπως γράφει το Sport24, στις 20:00 η ομάδα του Παβίσεβιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ουλμ (Novasports Prime, Match Center από το SPORT24), προερχόμενη από νίκη στην πρεμιέρα με αντίπαλο την Κέμνιτς στο κλειστό της Γλυφάδας.

Οι κυανέρυθροι, μετά τη βαριά ήττα από το Περιστέρι στην Stoiximan GBL, θέλουν να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα και να κάνουν το 2/2 στην Ευρώπη.