EuroLeague: MVP της δεύτερης αγωνιστικής ο Νίκολα Μίροτιτς

Πολυτιμότερος παίκτης της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague αναδείχθηκε ο Νίκολα Μίροτιτς.

Ο Νίκολα Μίροτιτς ήταν ο κορυφαίος στη νίκη της Μονακό επί της Dubai BC για την 2η αγωνιστική της EuroLeague και ήταν μάλιστα και ο καλύτερος ολόκληρης της αγωνιστικής.

Συγκεκριμένα, πήρε τον τίτλο του MVP της δεύτερης στροφής της διοργάνωσης, η οποία ξεκίνησε με διαβολοβδομάδα.

Όπως γράφει το SPORT24, ο έμπειρος ψηλός τελείωσε το ματς με 19 πόντους (5/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 6/8 βολές), κατέβασε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 4 ασίστ, συνεισφέροντας καταλυτικά στην άνετη νίκη της ομάδας του Σπανούλη, συγκεντρώνοντας συνολικά 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, τις περισσότερες από κάθε άλλον αθλητή νικήτριας ομάδας.

Η υψηλότερη επίδοση στο σύστημα αξιολόγησης για την αγωνιστική ήταν εκείνη του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (39 PIR) με 27 πόντους, 8 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα απέναντι στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν πήρε τη νίκη.