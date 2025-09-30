EuroLeague: Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπάγερν – Πού θα δείτε την πρεμιέρα των πρασίνων

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται την Μπάγερν για την πρώτη αγωνιστική της EuroLeague. Πού θα δείτε το παιχνίδι.

Η EuroLeague κάνει πρεμιέρα σήμερα (30/9), με τον Παναθηναϊκό AKTOR να κάνει ξεκίνημα εντός έδρας με αντίπαλο την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ (Novasports 4, Match Center από το SPORT24).

Όπως γράφει το Sport24, θα είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τους πράσινους στην σεζόν και θέλουν να αρχίσουν νικηφόρα τη σεζόν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν θα έχει στην διάθεσή του τον Τζέντι Όσμαν, ο οποίος ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα από το EuroBasket 2025.

Το σημερινό πρόγραμμα (30/9)

19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2, Match Center από το SPORT24

19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3, Match Center από το SPORT24

20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6, Match Center από το SPORT24

21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start, Match Center από SPORT24

21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4, Match Center από το SPORT24

21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24

21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2, Match Center από το SPORT24