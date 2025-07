EuroLeague: Οριστικά στο Άμπου Ντάμπι τα Final Four του 2027 και του 2029

Οριστικά στο Άμπου Ντάμπι τα Final Four της EuroLeague για το 2027 και το 2029.

Ήταν γνωστό εδώ και μήνες ότι το Άμπου Ντάμπι είχε κάνει πρόταση για τη διοργάνωση τριών Final Four της EuroLeague, με την φετινή διοργάνωση να λειτουργεί ουσιαστικά σαν test event για το εάν θα εγκριθούν και τα επόμενα δύο.

Όπως γράφει το Sport24, το φετινό Final Four κρίθηκε απόλυτα επιτυχημένο για την EuroLeague και τους μετόχους της και το Άμπου Ντάμπι μετά την συνεδρίαση της Τετάρτης (23/7) έλαβε και τυπικά το OK για την ανάληψη και των Final Four του 2027 και του 2029.

Μάλιστα, η αποδοχή της πρότασης του Άμπου Ντάμπι ήταν ομόφωνη με τους μετόχους να συμφωνούν σε ποσό-ρεκόρ για τις διοργανώσεις του 2027 και του 2029.

Η EuroLeague λοιπόν, αυτήν την στιγμή γνωρίζει το πού θα διοργανωθεί το Final Four του 2029, αλλά όχι και του 2026 το οποίο έρχεται σε περίπου 10 μήνες.

Αυτό θα γίνει γνωστό τον Σεπτέμβριο και στην επόμενη συνεδρίαση των μετόχων με τις υποψηφιότητες της Αθήνας και του Βελιγραδίου να κοντράρονται για την διοργάνωση.