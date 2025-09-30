Αθλητικά Euroleague

EuroLeague: Πρεμιέρα Ολυμπιακού στη Βιτόρια, πού θα δείτε το παιχνίδι με την Μπασκόνια

Διαβάζεται σε 2'
EuroLeague: Πρεμιέρα Ολυμπιακού στη Βιτόρια, πού θα δείτε το παιχνίδι με την Μπασκόνια
EUROKINISSI KLODIAN LATO

Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην EuroLeague, με αντίπαλο την Μπασκόνια στη Βιτόρια (30/9, 21:30, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24).

Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στην EuroLeague με εκτός έδρας αναμέτρηση στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:30, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24).

Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Stoiximan Super Cup και στρέφονται στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, οι οποίες ξεκινούν με διαβολοβδομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή τους τον νεοφερμένο Φρανκ Νιλικίνα, αλλά και τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς. Ο πρώτος ωστόσο, ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του Πειραιά στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Το σημερινό πρόγραμμα (30/9)

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα