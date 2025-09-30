EuroLeague: Πρεμιέρα Ολυμπιακού στη Βιτόρια, πού θα δείτε το παιχνίδι με την Μπασκόνια

Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην EuroLeague, με αντίπαλο την Μπασκόνια στη Βιτόρια (30/9, 21:30, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24).

Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Stoiximan Super Cup και στρέφονται στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, οι οποίες ξεκινούν με διαβολοβδομάδα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή τους τον νεοφερμένο Φρανκ Νιλικίνα, αλλά και τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς. Ο πρώτος ωστόσο, ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του Πειραιά στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Το σημερινό πρόγραμμα (30/9)