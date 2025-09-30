EuroLeague: Πρεμιέρα Ολυμπιακού στη Βιτόρια, πού θα δείτε το παιχνίδι με την Μπασκόνια

EuroLeague: Πρεμιέρα Ολυμπιακού στη Βιτόρια, πού θα δείτε το παιχνίδι με την ΜπασκόνιαΔιαβάζεται σε 2'
Πού θα δείτε την πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην EuroLeague, με αντίπαλο την Μπασκόνια στη Βιτόρια (30/9, 21:30, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24).
- 30 Σεπτεμβρίου 2025 08:43
Ο Ολυμπιακός κάνει πρεμιέρα στην EuroLeague με εκτός έδρας αναμέτρηση στην Ισπανία κόντρα στην Μπασκόνια (30/9, 21:30, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24).
Οι ερυθρόλευκοι κατέκτησαν τον πρώτο τίτλο της σεζόν, το Stoiximan Super Cup και στρέφονται στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, οι οποίες ξεκινούν με διαβολοβδομάδα.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στην διάθεσή τους τον νεοφερμένο Φρανκ Νιλικίνα, αλλά και τους Σακίλ ΜακΚίσικ και Κίναν Έβανς. Ο πρώτος ωστόσο, ακολούθησε την αποστολή της ομάδας του Πειραιά στην Ιβηρική Χερσόνησο.
Το σημερινό πρόγραμμα (30/9)
- 19:00, Dubai BC – Παρτίζαν, Novasports 2, Match Center από το SPORT24
- 19:00, Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα, Novasports 3, Match Center από το SPORT24
- 20:45, Αναντολού Εφές – Μακάμπι Τελ Αβίβ, Novasports 6, Match Center από το SPORT24
- 21:00, Ερυθρός Αστέρας – Αρμάνι Μιλάνο, Novasports Start, Match Center από SPORT24
- 21:15, Παναθηναϊκός AKTOR – Μπάγερν, Novasports 4, Match Center από το SPORT24
- 21:30, Μπασκόνια – Ολυμπιακός, Novasports Prime, Match Center από το SPORT24
- 21:45, Βίρτους Μπολόνια – Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports 2, Match Center από το SPORT24