EuroLeague: Προς sold out το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, πεντέμισι μήνες πριν το ντέρμπι

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για sold-out στο ντέρμπι της EuroLeague, πεντέμισι μήνες πριν το παιχνίδι.

Όλα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός θα ανακοινώσει sold-out για το ντέρμπι της EuroLeague κόντρα στον Παναθηναϊκό, πεντέμισι μήνες πριν το παιχνίδι των δύο ομάδων, το οποίο θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου.

Όπως γράφει το SPORT24, η ομάδα του Πειραιά άνοιξε την πλατφόρμα για την αγορά εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της EuroLeague, το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) και όπως ήταν φυσικό, οι περισσότεροι έσπευσαν να κλείσουν το εισιτήριο τους για το μεγάλο ντέρμπι των αιώνιων.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα εισιτήρια που έχουν απομείνει μόλις τρεις ώρες αργότερα για τον αγώνα που θα διεξαχθεί στις 6 Μαρτίου να είναι λιγότερα από 500!

Υπενθυμίζεται ότι, το ντέρμπι του ΟΑΚΑ έχει ήδη βγει sold-out αφού και ο Παναθηναϊκός ακολουθεί παρόμοια τακτική έχοντας ανοιχτή πλατφόρμα για όλους τους δικούς του εντός έδρας αγώνες.