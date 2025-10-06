EuroLeague: Σημαντικό ΔΣ στη Βαρκελώνη ενόψει του meeting για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ

Οι μέτοχοι της EuroLeague συνεδριάζουν τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στη Βαρκελώνη ενόψει του meeting ανάμεσα σε FIBA, EuroLeague και NBA που θα γίνει στη Γενεύη.

Μία από τις πιο κρίσιμες εβδομάδες για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ φαίνεται ότι είναι η δεύτερη του φετινού Οκτώβρη, καθώς λίγο πριν το μεγάλο meeting ανάμεσα σε ΝΒΑ, FIBA και EuroLeague την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου, οι μέτοχοι της τελευταίας συνεδριάζουν σήμερα (6/10) στην Βαρκελώνη για να δουν πώς θα κινηθούν στη συνέχεια.

Όπως γράφει το SPORT24, η λίγκα του NBA στην Ευρώπη προσανατολίζεται στο να εκκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, όπως ανέφερε ο Γιώργος Αϊβάζογλου, Γενικός Διευθυντής του NBA για θέματα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής και οι τρεις πλευρές μετά τις συζητήσεις του σε καλό κλίμα μετά το Final Four του Άμπου Ντάμπι θα καθήσουν ξανά στο ίδιο τραπέζει στις 8 Οκτωβρίου του 2025 και πάλι στη Γενεύη.

Την νέα συνάντηση ανάμεσα σε FIBA, EuroLeague και NBA είχε αποκαλύψει ο Σπύρος Καβαλιεράτος στην εκπομπή BIG 4 by Betsson του SPORT24 και τώρα οι μέτοχοι της EuroLeague θα συζητήσουν σε ΔΣ για την στάση τους στο σπουδαίο meeting.

Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο Ολυμπιακός εκπροσωπείται από τον αντιπρόεδρό του Γιώργο Σκινδήλια και τον Γενικό Διευθυντή της ομάδας, Νίκο Λεπενιώτη, ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR από τον πρόεδρό του Βασίλη Παρθενόπουλο.

Το ΔΣ της EuroLeague είναι εξαιρετικά σημαντικό ώστε να ξεκαθαρίσει άμεσα η θέση των τεσσάρων ομάδων που δεν έχουν υπογράψει νέο δεκαετές συμβόλαιο με την λίγκα, δηλαδή τις Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Φενέρμπαχτσε και Βιλερμπάν.

Το NBA Europe θα ήθελε να ξεκινήσει την πορεία του έχοντας τους δύο γίγαντες του ισπανικού μπάσκετ στο πρόγραμμά του και οι μέτοχοι της EuroLeague περιμένουν από τις ομάδες να ξεκαθαρίσουν τη στάση τους, λίγο πριν από το meeting με FIBA και NBA.