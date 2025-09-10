EuroLeague: Σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση για το Final Four 2026

Ψηφοφορία ή παράταση για την επιλογή πόλης και γηπέδου για το Final Four της EuroLeague το 2026; Αυτά είναι τα δεδομένα πριν την κρίσιμη συνεδρίαση.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague του 2026 έχει εξελιχθεί σε θρίλερ τους τελευταίους μήνες, με την Αθήνα και το Βελιγράδι να κονταροχτυπιούνται για τη διοργάνωση.

Όπως αποκάλυψε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στην εκπομπή BIG 4 του SPORT24, η κρίσιμη συνεδρίαση για την ψήφιση του venue που θα φιλοξενήσει το Final Four έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (10/9).

Ο ίδιος δήλωσε αισιόδοξος για την έκβαση της υπόθεσης, ενώ αναφορικά με τις 12 ερωτήσεις που απέστειλε ο Ολυμπιακός στον CEO της λίγκας, Παούλιους Μοτιεγιούνας, για ζητήματα διαφάνειας και τη συμμετοχή της KINGBET MEDIA ως διαμεσολαβήτριας εταιρείας, τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει συνομιλήσει μόνο με το θεσμικό όργανο που λέγεται EuroLeague.

Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, το Βελιγράδι (οι υπεύθυνοι της υποψηφιότητας) έστειλε επιστολή στις ομάδες της EuroLeague, κατηγορώντας τη διοργανώτρια αρχή ότι δεν μετέφερε στους μετόχους τις ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τη βελτιωμένη πρότασή τους.

Για αυτόν τον λόγο προχώρησε σε αυτή την κίνηση και μαζί με επιστολή προώθησε στους μετόχους της λίγκας τόσο τον φάκελο με τα στοιχεία της πρότασής του, όσο και την εκδοχή που μοίρασε η διοίκηση της EuroLeague, έτσι ώστε να φανεί η διαφορά.

Με τα νέα δεδομένα να έρχονται στο τραπέζι μόλις λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση, είναι φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο οι μέτοχοι να χρειαστούν επιπλέον χρόνο να εξετάσουν τα δεδομένα μέχρι να ψηφίσουν για την διεξαγωγή του Final Four του 2026.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Final Four του 2027 και του 2029 θα διεξαχθούν στο Άμπου Ντάμπι.