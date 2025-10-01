Euroleague: Τα highlights από τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπασκόνια

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοβ, η αρχική πεντάδα δηλαδή, έκανε σπουδαία δουλειά στη Βιτόρια για να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη (102-96) στην πρεμιέρα της EuroLeague.

Η πρεμιέρα της σεζόν τον βρήκε στη Βιτόρια, όμως ο Ολυμπιακός ήταν και φέτος σκληρός.

Νίκησε με 102-96 τη Μπασκόνια, στην πρώτη από τις 38 στροφές της κανονικής περιόδου της EuroLeague, με τον Σάσα Βεζένκοβ να βάζει το μεγάλο σουτ και τους Τάιλερ Ντόρσεϊ – Νικόλα Μιλουτίνοβ να είναι καθοριστικοί. Όπως κι ο Τόμας Γουόκαπ (τρίποντο για το 94-99), όπως κι ο Εβάν Φουρνιέ (δύο ασίστ στο φινάλε).

Όπως γράφει το SPORT24, οι Πειραιώτες μπορούσαν να καθαρίσουν με μεγαλύτερη άνεση το ματς, σίγουρα όμως έδωσαν μια μάχη που θα τους βοηθήσει γι’ αυτά που έρχονται. Κυρίως για το μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το οποίο ακολουθεί το βράδυ της Πέμπτης (2/10 στις 21:45).

Μεγάλη εμφάνιση από τον Τιμοτέ Λουγουαγού-Καμπαρό (23 πόντοι σε 25 λεπτά), Φόρεστ και Ντιάλο ακολούθησαν για τη Μπασκόνια που μπήκε αποκαρδιωτικά στο ματς (4-19 στο 6′), αλλά έκανε συγκλονιστική προσπάθεια και κέρδισε το χειροκρότημα. Στο ξεκίνημα μιας σεζόν που φαίνεται πως θα είναι πολύ δύσκολη για εκείνη.