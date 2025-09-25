Europa League: Η Ρόμα θριάμβευσε στη Γαλλία με πρωταγωνιστή τον Τσιμίκα, γλυκιά επιστροφή για Νότιγχαμ

Με τον Κώστα Τσιμίκα να αγωνίζεται σε όλο το ματς και να έχει ασίστ η Ρόμα επιβλήθηκε με 2-1 εκτός έδρας της Νις και άρχισε με ιδανικό τρόπο την παρουσία της στην League Phase του Europa League. Σπουδαίος βαθμός για την Νότιγχαμ στην Ανδαλουσία κόντρα στην Μπέτις (2-2) στην επιστροφή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 30 χρόνια.

Η περιπέτεια του Κώστα Τσιμίκα στην αιώνια πόλη, μετά από τον δανεισμό του από την Λίβερπουλ στην Ρόμα, άρχισε με εντυπωσιακό τρόπο. Την περασμένη Κυριακή ο διεθνής μπακ έκανε το ντεμπούτο με τη φανέλα των λύκων μπαίνοντας ως αλλαγή στο Derby della Capitale και στο φινάλε πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη επί της συμπολίτισσας Λάτσιο για την Serie A (1-0) ενώ το βράδυ της Τετάρτης (24/9) είχε το τέλειο ευρωπαϊκό ντεμπούτο με τη νέα του ομάδα.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι τού εμπιστεύτηκε φανέλα βασικού και εκείνος τον δικαίωσε με το παραπάνω, με τον Τσιμίκα να αγωνίζεται σε όλη την αναμέτρηση στην έδρα της Νις για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League και να έχει ενεργή συμμετοχή στην επιτυχία της ομάδας του.

Στο πρώτο μέρος έβγαλε σέντρα για τον Μαντσίνι που κατέληξε σε γκολ αλλά δεν μέτρησε γιατί ήταν εκτεθειμένος ο στόπερ των τζαλορόσι, με το ίδιο δίδυμο να χτυπάει ωστόσο στο δεύτερο μέρος. Για την ακρίβεια στο 55ο λεπτό, τρία λεπτά μετά από το 1-0 του Εντικά, με τον Τσιμίκα να βγάζει εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά και τον προωθημένο Μαντσίνι να βρίσκει τη μπάλα πάνω στην κίνηση και να ξετινάζει τα αντίπαλα δίχτυα, γράφοντας το 2-0 για την Ρόμα.

Οι γηπεδούχοι το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν στο 77ο λεπτό με το πέναλτι του Μοφί, με το φινάλε να βρίσκει τους Ρωμαίους να παίρνουν μία πολύτιμη νίκη στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Όρθια στην Ανδαλουσία η Νότιγχαμ

Την ίδια ώρα στην Ανδαλουσία, η Νότιγχαμ βροντοφώναξε “είμαι εδώ” στην επιστροφή της στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 30 ολόκληρα χρόνια (τελευταία της συμμετοχή τη σεζόν 1995-96 όταν και είχε φτάσει μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA) καθώς σε μία δύσκολη έδρα όπως είναι το “Καρτούχα” έμεινε όρθια απέναντι στην Μπέτις.

Η περυσινή φιναλίστ του τελικού του Conference League προηγήθηκε στο 15′ με τον Μπακαμπού, οι Ρεντς έκαναν εντυπωσιακή ανατροπή μέσα σε μερικά λεπτά με τα δύο γκολ του Ιγκόρ Ζεσούς (18′ 23′) και χρειάστηκε ένα γκολ του Άντονι στο 85′ για να σώσει μερικώς την παρτίδα για τους βερδιμπλάνκος κόντρα στην ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου.

Όσον αφορά στα υπόλοιπα ματς, η Ντίναμο Ζάγκρεμ δάμασε με 3-1 στην Κροατία την Φενέρμπαχτσε, η Μπράγκα υπέταξε με 1-0 στην Πορτογαλία την Φέγενορντ και η Φράιμπουργκ λύγισε με 2-1 την Βασιλεία στην Γερμανία, με την Λουντογκόρετς να περνάει νικηφόρα από την Σουηδία απέναντι στην Μάλμε (2-1) και τους Ερυθρό Αστέρα και Σέλτικ να μένουν στο 1-1.

Φράιμπουργκ – Βασιλεία 2-1

Μάλμε – Λουντογκόρετς 1-2

Μπράγκα – Φέγενορντ 2-1

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στη League Phase