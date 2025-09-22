Μπαρτσελόνα – Χετάφε: Φίλαθλος μπήκε στο γήπεδο με σημαία της Παλαιστίνης

Το γύρο του κόσμου κάνουν οι σκηνές με έναν φίλαθλο, που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του “Γιόχαν Κρόιφ” κατά τη διάρκεια του Μπαρτσελόνα – Χετάφε και έτρεχε με τη σημαία της Παλαιστίνης.

Η Μπαρτσελόνα κέρδισε εύκολα τη Χετάφε με 3-0 στη βροχερή Βαρκελώνη την Κυριακή το βράδυ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της La Liga. Το ματς διεξήχθη στο “Γιόχαν Κρόιφ” και όχι φυσικά στο Καμπ Νου, στο οποίο ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί τα βελτιωτικά έργα.

Βέβαια, πέρα από το αγωνιστικό, εντύπωση προκάλεσε η είσοδος ενός φιλάθλου στον αγωνιστικό χώρο, κατά τη διάρκεια του ματς, με σημαία της Παλαιστίνης.

Όπως αναφέρει το SPORT24, ο εν λόγω φίλαθλος διέφυγε της προσοχής των σεκιούριτι κι άρχισε να τρέχει μέσα γρασίδι ανεμίζοντας τη σημαία της Παλαιστίνης.

Άμεσα ξεκίνησε ένα “ανθρωποκυνηγητό” με την ασφάλεια του γηπέδου να τον απομακρύνουν τελικά εκτός από αυτό.