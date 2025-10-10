Φουρνιέ: Εκτός με Dubai BC, αγώνας δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Ο Φουρνιέ δεν θα παίξει ενάντια στη Dubai BC, όμως κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή (12/10) στο ΣΕΦ.

Ο Εβάν Φουρνιέ θα λείψει από την αναμέτρηση απέναντι στη Dubai BC, όμως οι προπονήσεις και η αποθεραπεία του τρέχουν με στόχο να είναι διαθέσιμος στο κρίσιμο ντέρμπι της Κυριακής (12/10) με τον Παναθηναϊκό, όπως τόνισε ο Σπύρος Καβαλιεράτος στην εκπομπή BIG 4 by Betsson.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 19:00 και η παρουσία του Φουρνιέ θεωρείται άκρως σημαντική για την ομάδα του Ολυμπιακού.

Να σημειωθεί πως εκτός είναι οι Έβανς, Μακίσικ και Γουόκαπ.