Φρανκ Νιλικίνα: Αυτός είναι ο Γάλλος γκαρντ που εξετάζει ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Φρανκ Νιλικίνα (1998, 1.93μ). Διαβάστε στο SPORT24 ποιος είναι ο Γάλλος που αποκάλυψε τ’ όνομά του η εκπομπή BIG 4 by Betsson.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την έναρξη της σεζόν 2025/26 και ο Ολυμπιακός εξετάζει την περίπτωση του Φρανκ Νιλικίνα (1998, 1.93μ) για να ενισχύσει την περιφέρειά του, κάτι που είδατε πρώτα στην εκπομπή του SPORT24, BIG 4 by Betsson. Ποιος είναι ο Γάλλος γκαρντ που βρίσκεται στα ερυθρόλευκα ραντάρ;

Ο 27χρονος γκαρντ γεννήθηκε στο Βέλγιο, αλλά μεγάλωσε στο Στρασβούργο, για αυτό αγωνίζεται και με την εθνική Γαλλίας, ενώ οι γονείς του έχουν καταγωγή από τη Ρουάντα.

Ο Νιλικινά άρχισε το μπάσκετ σε ηλικία 5 ετών, στο Σεν Ζοζέφ Στρασβούργου, ενώ στα 15 του μετακόμισε στις ακαδημίες της Στρασμπούργκ, με την οποία υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο τον Δεκέμβριο του 2015. Τρεις μήνες νωρίτερα είχε κάνει το ντεμπούτο του στην EuroLeague, αγωνιζόμενος για 12’16” κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Το 2016 συμμετείχε στο “Basketball Without Borders Global Camp” στο Τορόντο, στο περιθώριο του NBA All-Star Weekend, ενώ τόσο το 2016, όσο και το 2017 κέρδισε το βραβείο του Καλύτερου Νεαρού Παίκτη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Οι γεμάτες εμφανίσεις του στην Pro A, βοήθησαν τον Νιλικινά να βρεθεί στην 8η θέση του NBA Draft το 2017, με τους Νιου Γιορκ Νικς να επενδύουν πάνω του.

Μάλιστα, την παραμονή του Draft ο Γάλλος γκαρντ είχε παίξει στο Game 4 των τελικών του πρωταθλήματος, ενώ επιστρέφοντας από την τελετή στο Μπρούκλιν, έδωσε το τελευταίο του ματς με τη φανέλα της Στρασμπούργκ, η οποία έχασε τελικά το πρωτάθλημα από την Ελάν Σαλόν.

Ο Νιλικίνα έκανε το ντεμπούτο του στο NBA στις 19 Οκτωβρίου του 2017 κόντρα στους Θάντερ, ενώ σκόραρε τους πρώτους του πόντους στις 28 του ίδιου μήνα, απέναντι στους Νικς. Στην rookie σεζόν του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου είχε 5.9 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ ανά 21.9 λεπτά σε 78 παιχνίδια. Τη δεύτερη σεζόν του στη Νέα Υόρκη έπαιξε σε 43 παιχνίδια, αφού ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς.

Τον Σεπτέμβριο του 2021, μετά από τρεις χρονιές στους Νικς, υπέγραψε συμβόλαιο με τους Ντάλας Μάβερικς, όπου έμεινε μέχρι το 2023. Έπειτα, ακολούθησε μια σύντομη θητεία με τους Σάρλοτ Χόρνετς. Συνολικά στο NBA κατέγραψε 321 αγώνες κανονικών περιόδων με 4.8 πόντους, 1.8 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ.

Παρότι ήταν πολύ αποδοτικός στα αμυντικά του καθήκοντα, ο Νιλικινά δεν ήταν σταθερός και συνεπής στο τρίποντο, κάτι που τον έκανε να μην πάει μπροστά στο NBA.

Το καλοκαίρι του 2024 επέστρεψε στην Ευρώπη, για να αγωνιστεί με τη φανέλα της Παρτίζαν. Σε 21 συμμετοχές στην EuroLeague ο Γάλλος περιφερειακός είχε 7 πόντους (57.1% στο δίποντο, 37.7% στο τρίποντο και 92.3% στις βολές), 1.7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ανά 19’54” συμμετοχής.

Με την εθνική Γαλλίας ο Νιλικινά έχει αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, στους Ολυμοιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά και σε εκείνους του Παρισιού.