Γιάννης Αντετοκούνμπο: Είμαι συγκεντρωμένος στους Μπακς, ανθρώπινο αν σε 6 ή 7 μήνες αλλάξω την άποψή μου

Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για το πρώτο τζάμπολ στο ΝΒΑ και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τέθηκε στη διάθεση των δημοσιογράφων, όπου δέχθηκε ερωτήσεις ενόψει της νέας σεζόν με τους Μιλγουόκι Μπακς.

Πρόσφατα, δημοσίευμα του Σαμς Σαράνια ανέφερε πως το μέλλον του Greek Freak δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο στο Μιλγουόκι και ο Έλληνας αστέρας κλήθηκε να απαντήσει.

Για το δημοσίευμα περί πιθανού trade: “Πρώτα απ’ όλα δεν το έχω διαβάσει. Όταν η σεζόν ξεκινά προσπαθώ να μην μπαίνω στα social media και προσπαθώ να συγκεντρωθώ στην ομάδα μου, αλλά ναι, το έχω πει πολλές φορές, θέλω να είμαι σε μία κατάσταση που να μπορώ να κερδίσω και τώρα είμαι εδώ.

Πιστεύω σε αυτή την ομάδα. Πιστεύω στους συμπαίκτες μου. Είμαι εδώ να ηγηθώ της ομάδας, όπου φτάσει και σίγουρα θα είναι δύσκολο. Θα πάμε μέρα με τη μέρα, αλλά είμαι εδώ. Οπότε, όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Νομίζω ότι έχω επικοινωνήσει με τους συμπαίκτες μου, έχω επικοινωνήσει με τους ανθρώπους που σέβομαι και αγαπώ, ότι τη στιγμή που θα πατήσω στο παρκέ ή σε αυτή την εγκατάσταση, φοράω αυτή τη φανέλα, τα υπόλοιπα δεν έχουν σημασία.

Είμαι συγκεντρωμένος σε οτιδήποτε έχω μπροστά μου. Τώρα, αν σε 6 ή 7 μήνες αλλάξω την άποψή μου, νομίζω ότι είναι επίσης ανθρώπινο, σου επιτρέπεται να πάρεις όποια απόφαση θες, αλλά είμαι συγκεντρωμένος. Είμαι συγκεντρωμένος σε αυτή την ομάδα, σε αυτά τα παιδιά, σε αυτό το γκρουπ, το προπονητικό επιτελείο και στον εαυτό μου”.

Για το πώς είναι τα καλοκαίρια του: “Είναι πειρασμός. Όπως όταν είσαι στο λούνα παρκ ή όταν είσαι έξω και φοράς το δαχτυλίδι του γάμου σου, όπως εγώ τώρα και οι άνθρωποι σε κοιτάζουν και σκέφτονται ‘είναι όμορφος’. Πειρασμός (σ.σ. γέλια). Αυτό ξεκινά όταν τελειώνει η σεζόν, μέχρι να αρχίσει η σεζόν. Πολλοί μπορεί να προσεγγίσουν εμένα ή τον ατζέντη μου και θα πουν ‘αυτό είναι μία πιθανότητα’, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να πάρω μία απόφαση. Η απόφασή μου σήμερα είναι ότι είμαι εδώ. Είμαι αφοσιωμένος σε αυτή την ομάδα”.

Για το τι λέει στους συμπαίκτες του όταν υπάρχει αυτή η φημολογία: “Πάντα θα υπάρχουν φήμες. Όταν ήμουν με τον Κρις, τον Τζρου, τον Μπρουκ, τον Πατ, σκεφτόμασταν ‘συγκεντρωθείτε, πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας’. Τώρα είμαστε μία νέα ομάδα. Με τα λόγια προσπαθώ να επικυρώνω ότι ‘είμαστε εδώ να κάνουμε κάτι ξεχωριστό’. Είμαι εδώ, δεν έχει κάτι άλλο σημασία. Προφανώς θα είδατε πριν από 2-3 ημέρες μάλλον συναντήθηκα με την Μπαρτσελόνα επίσης, ή δεν ξέρω την Παρί Σεν Ζερμέν. Μην πιστεύετε”.