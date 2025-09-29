Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο λόγος που απουσίασε από τη Media Day των Μπακς

Αισθητή ήταν η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τη Media Day των Μπακς. Αυτός είναι ο λόγος που δεν ήταν στο Fiserv Forum ο Greek Freak.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίασε από τη Media Day των Μιλγουόκι Μπακς τη Δευτέρα (29/9). Σύμφωνα με το Sport24.gr όπως εξήγησε ο GM της ομάδας, Τζον Χορστ, ο Greek Freak βρέθηκε θετικός στον Covid για αυτό και δεν μπόρεσε να δώσει το παρών στο Fiserv Forum.