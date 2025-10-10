Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το “Oh my god” για το καλάθι του Θανάση

Ο Θανάσης Αντοκούνμπο πέτυχε ένα πολύ όμορφο καλάθι στην αναμέτρηση των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ντιτρόιντ Πίστονς για την preseason του NBA. Φοβερή και η αντίδραση του Γιάννη που παρακολουθούσε από τον πάγκο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς αντιμετώσαν τους Ντιτρόιντ Πίστονς για την preseason του NBA και επικράτησαν με 117-111. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε, όμως ο Θανάσης έπαιξε έξι λεπτά και πέτυχε 4 πόντους και μάζεψε 2 ριμπάουντ.

Μάλιστα, 3’13” πριν το τέλος της αναμέτρησης, όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας Φόργουορντ πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι με όμορφη ενέργεια ξεσηκώνοντας το κοινό.

Μεταξύ άλλων, ενθουσιάστηκε και ο “Greek Freak” ο οποίος έπιανε το κεφάλι του φωνάζοντας “Oh my god”, δηλαδή “Ω θεέ μου”.

Το VIDEO με την όμορφη φάση του Θανάση